14 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Ядовитые коровники собирают ведрами сибиряки в лесах

Новосибирцы в минувшие выходные отправились в лес на тихую охоту, и многие вернулись с полными корзинками грибов.

Грибы.
Грибы.
unsplash.com.

Многие насобирали коровников, то есть свинушек.

Микологи предупреждают — свинушка тонкая, именно так называются правильно коровники, опасна для здоровья, указывает НГС. Доказано, что свинушки — ядовитые грибы. И есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу.

Ранее гриб свинушка считался условно съедобным, в настоящее время отнесен к смертельно ядовитым. Противоядия не существует.

Симптомы отравления

Наиболее быстро развиваются желудочно-кишечные симптомы отравления — рвота, диарея, боли в животе. Вскоре выступают симптомы внутрисосудистого гемолиза — бледность, желтуха, снижение диуреза, повышение уровня гемоглобина. Гемолиз может привести к многочисленным осложнениям.

Между тем грибы со вкусом курицы собирают люди в Алтайском крае. Это трутовик серно-желтый. Гриб растет на деревьях. В Алтайском крае его находят на берегу Оби и в лесах. Гриб съедобен только в молодом виде, когда он еще мягкий. Более взрослые виды на вкус малоприятны, а в некоторых случаях вредны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость