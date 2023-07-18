Опросы и разного рода анкеты, предложенные в социальных сетях и на сайтах, дают возможность узнать много полезной информации о своей аудитории. Это можно сравнить с любой автоматической статистикой. Когда пользователь ощущает интерес к своему мнению, его лояльность растет, ведь он является значимой персоной. Еще один из важных моментов — повышение вовлеченности аудитории. Чтобы опросы и анкеты стали простой задачей, удобно будет использовать такой инструмент, как WebAsk (Вебаск).

Кому и для чего нужны опросы

Основная цель создания опросов — повысить охват, а также дать полезную информацию для владельца сайта о его аудитории.

Основные цели запуска:

Поднятие активности вовлеченности. Если говорить о социальных сетях, то повышение охватов — на первом месте, когда занимаетесь продвижением.

Разнообразие контента. Он должен быть интересным и релевантным, опросы и анкеты внесут такое желанное разнообразие. Среди прочего, это касается и коммерческих аккаунтов.

Выстраивание лояльных отношений с ЦА. Это очень важно для того, чтобы узнать больше информации о своих клиентах. Проводя опросы, можно дать понять клиентам, что их мнение важно и будет учтено.

Получение информации, важной для развития бизнеса. Опрос — это одно из самых простых и быстрых решений. Можно ведь создавать разные анкеты. Конечно, чтобы от них был эффект, необходимо внимательно подойти к их разработке.

В целом, опросы и анкеты — это интересный способ коммуникации, способный дать ощутимую пользу и сделать клиентов более лояльными.

WebAsk: функциональные возможности конструктора опросов и анкет. Источник: компания “Вебформ”.

Обзор WebAsk: что предлагает сервис

WebAsk – это относительно молодой сервис, который начал работать с 2021 года, а сегодня очень мощно развивается, получив широкую востребованность. Основная аудитория, заинтересованная в использовании WebAsk – владельцы бизнеса и фрилансеры, занимающиеся разработкой и ведением сайтов клиентов. Также удобным этот сервис будет для госучреждений, менеджеров.

Основные задачи, которые помогает решить сервис:

Изучение клиентского опыта. Можно понять, в чем нуждаются покупатели, получать от них обратную связь, понять, насколько лояльно они настроены.

Анализ продукта. При помощи хорошо составленного опроса удастся оценить логотип, макет, дизайн упаковки и т.д.

Тестирование концепции, изучение спроса. Особенно полезно для компаний, выбирающих, на каком товаре сделать акцент, какую услугу активней продвигать.

Маркетинговое исследование. Можно провести анализ рынка, проверить креативные идеи, оценить эффективность рекламной кампании.

Интересно, что сервис WebAsk может быть использован не только в коммерческих целях. Такой инструмент полезно иметь под рукой, например, в отделе HR* крупной компании. Во внутренней системе удастся не только оценивать удовлетворенность или же недовольство сотрудников, но и проводить аттестацию, собирать обратную связь, опрашивать по другим вопросам. Это существенно экономит время и усилия.

WebAsk: функциональные возможности конструктора опросов и анкет. Источник: компания “Вебформ”.

Что можно создать в конструкторе

Опросы — прием, когда интересуются чьим-то мнением, отлично работает. Причем это касается как клиентов, так и коллег или же просто знакомых.

Исследования. Можно узнать, рекомендовали бы люди тот или иной товар, услугу своим друзьям. Буквально один вопрос, но в совокупности ответы дадут вполне понятную картину.

Голосования. Узнать таким образом о предпочтениях аудитории – отличный прием.

Анкеты. Люди любят проходить разнообразные тесты и анкеты. Это даст достаточно много информации.

По каждой форме будет достаточно много готовых шаблонов, использование которых существенно упростит задачу исследования ЦА и даст возможность получить о ней много информации с минимальными затратами усилий и времени.

WebAsk: функциональные возможности конструктора опросов и анкет. Источник: компания “Вебформ”.

Основные преимущества и недостатки WebAsk

Среди основных преимуществ конструктора такие:

доступ к бесплатному тарифу – можно попробовать, как это работает и только после этого приобретать один из пакетов;

удобный и продуманный в деталях функционал;

простая настройка – справится даже новичок;

много готовых шаблонов, имеющих профессиональный дизайн, плюс с ними можно поработать, чтобы они соответствовали вашей концепции и видению;

защита от спама и email (имейл) уведомления;

адаптивность – все опросы и анкеты будет одинаково удобно проходить, что с ПК, что со смартфона;

шаринг на любой площадке и разными способами;

доступ к добавлению собственного кода.

Важный момент, что опрос или анкету можно без проблем разместить на сайте или в социальной сети.

Среди других доступных возможностей — совместный просмотр и редактирование, получение ответов из незаполненных анкет, готовые интеграции с другими сервисами API(эйпиай).

Обзор функционала WebAsk

Конструктор WebAsk очень хорошо продуман, вашему вниманию будет много инструментов, существенно упрощающих разработку. При этом вы получаете отличный результат.

При создании анкет полезными будут логические ветвления. С их помощью удастся перенаправлять опрашиваемого на следующий вопрос, в зависимости от того, какой он дал ответ на предыдущий. Оптимальным вариантом будет — создание таких ветвлений уже после разработки всех вопросов анкеты. Их нужно предварительно разместить в правильном порядке. Добавление логических ветвлений возможно к большинству типов виджетов. Настройка идет в разделе «логических ветвлений».

Вы можете настраивать свои опросы. Для этого нужно перейти в соответствующую вкладку, здесь увидите 2 блока — «интерфейс» и «доступность». В первом блоке вы сможете:

показать или скрыть «прогрессбар»;

включить или отключить нумерацию вопросов;

показать или же скрыть логотип сервиса;

отображать все опросы или же по одному.

В разделе «доступность» возможно закрытие опроса, установка лимита (дата, время или количество опрашиваемых), размещение собственного сообщения на странице закрытого опроса, разрешение или запрет на заполнение одного опроса несколько раз одним клиентом.

Также можно работать с оформлением. Дизайн удастся выбрать уже готовый или же создать собственный. Что касается настроек, то удастся работать со:

шрифтами;

типами кнопок;

цветом заголовков, ответов, кнопок, текста в них;

фоновым изображением; можно выбрать его позицию, прозрачность, яркость, размещение.

Кроме того, продвинутые пользователи могут использовать настройки стилей CSS**. Потребуется только добавить необходимый стиль в блок HTML(ЭйчТимиэль).

Каждый новосозданный опрос рекомендуется увидеть в режиме предпросмотра. Причем будет доступно сразу 3 режима: мобильный, с планшета и на ПК.

Выводы

Сервис WebAsk — простой, удобный и быстрый. Он отличается качеством и доступной ценой. При помощи такого конструктора удастся создавать информативные опросы и анкеты. Вашему вниманию весь необходимый функционал. Умеренные тарифы и даже бесплатная возможность использования способны дать максимум пользы вашему бизнесу.

* HR-отдел (Ейчар) — это подразделение, которое специализируется на всём, что связано с человеческими ресурсами. HR-менеджеры подбирают персонал и помогают новичкам адаптироваться на новом месте, ведут кадровый учёт и сдают отчёты, занимаются развитием работников и организуют корпоративные мероприятия.

** CSS (/siːɛsɛs/ англ. Cascading Style Sheets «каскадные таблицы стилей») — формальный язык декорирования и описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с использованием языка разметки (чаще всего HTML или XHTML)