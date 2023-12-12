Одна из самых популярных барнаульских доставок еды «Любовь и суши» объявила о старте предзаказов на 28-31 декабря. Приятная новость: компания уже принимает заказы на корпоративы.
Встречайте Новый Год 2024 с любимыми роллами от «Любовь и суши».
Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.
Бренд «Любовь и суши» работает на производстве Dimmy Yammy *- на больших кухнях, где много персонала и соблюдаются все стандарты качества. Помимо высокого уровня блюд, служба доставки может взять любой крупный заказ - и доставить его к назначенному времени. Но даже если мероприятие планируется на небольшую компанию - есть удобные решения.
Роллы в формате “половинок” - ноу-хау для нашего города. Можно заказать, например, 10 разных сочетаний, а заплатить как за шесть целых роллов.
Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.
Роллы в формате “половинок” - ноу-хау для нашего города. Можно заказать, например, 10 разных сочетаний, а заплатить как за шесть целых роллов.
Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.
Роллы в формате “половинок” - ноу-хау для нашего города. Можно заказать, например, 10 разных сочетаний, а заплатить как за шесть целых роллов.
Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.
Прямо сейчас на сайте «Любовь и суши» указаны действующие цены для новогодних праздников. Компания не собирается повышать стоимость из-за увеличения спроса. Скидки на сеты - действуют, правда, не суммируются с промокодами.
Условия акции «Встречайте 2024 год с любимыми роллами» от «Любовь и суши»:
- Сделать предзаказ можно на 28 - 31 декабря. Предзаказы принимаются с 5 декабря.
- Скидки на сеты сохраняются, но не суммируются с акциями.
- На период 28 - 31 декабря будет действовать платная доставка - 100 рублей.
Встречайте Новый Год 2024 с любимыми роллами от «Любовь и суши».
Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.
Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99
* Димми Ямми
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