Все футболки и поло LTB по 290 рублей — в Барнауле распродают коллекции популярного бренда

На распродаже можно собрать модные образы и уложиться в 1000 рублей.

Как обновить гардероб для всей семьи и не разориться? В магазинах OUTLETIUM* (Павловский тракт, 188) проходит небывалая распродажа коллекций известного бренда LTB (ЛТБ). Цены стартуют от 190 рублей. Здесь вам помогут создать модный, стильный и удобный гардероб для офиса, отпуска и путешествий. Консультанты OUTLETIUM собрали несколько готовых образов общей стоимостью до 1000 рублей и даже ниже. Посмотрите на них.

LTB — известный бренд одежды в стиле casual,знакомый во всем мире модными коллекциями не только из денима, но и из трикотажа, хлопка и поплина. Ассортимент радует выразительными моделями, а также безупречным качеством и комфортом. Идеально для большого города!

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

В летней распродаже в магазинах OUTLETIUM представлены все товары LTB: платья, рубашки, майки, брюки, майки, джинсы, футболки, блузки. Это уникальная возможность купить модную и комфортную вещь за 190, 290, 390 или 490 рублей!

Маст-хэв этого лета — контрастное сочетание черного топа (190 рублей) и белой рубашки с неброским принтом (490 рублей). Вы можете комбинировать этот верх с любимыми джинсами, шортами или юбками.

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Красивая джинсовая рубашка (490 рублей) выручит вас летом и осенью. Ее можно накинуть в прохладу сибирских вечеров или в отпуске у моря, чтобы укрыться от ветерка или палящего солнца. Под рубашку можно надеть топ (190 рублей).

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Мини снова в моде! Джинсовую мини-юбку (всего за 390 рублей) можно сочетать с ягодным поло (290 рулей) или с уже имеющимися у вас футболками. Значимое преимущество коллекций LTB — вам не придется обновлять гардероб полностью, ведь новые модели прекрасно комбинируются с базовыми вещами.

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Готовый многослойный образ всего за 1270 рублей — такое возможно только на распродаже OUTLETIUM! Хит сезона — полосатые шорты (490 рублей), базовая футболка (290 рублей) и уютный свитшот (490 рублей).

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

В офис как на подиум! А почему бы и нет? К тому же, с брендом LTB так просто создавать не только красивые, но и удобные луки на лето и предстоящую осень. Готовый восхитительных деловой образ: юбка-карандаш (390 рублей) в сочетании с белой блузкой с графичным принтом (390 рублей), жакет из экокожи на прохладу (390 рублей).

Юбка-карандаш (390 рублей) станет универсальным предметом гардероба. Вы можете надеть ее в офис с более строгим верхом или создать вечерний образ, скомбинировав ее с нарядной блузкой (490 рублей).

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Для отпуска, прогулок в парке и романтического свидания просто не обойтись без летящей пудровой юбки миди (390 рублей). Ее легко сочетать с базовым верхом, например, с черной футболкой (390 рублей).

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Какое же лето без спорта? Динамичный и яркий образ для пробежек в парке и занятий в зале: белые шорты (390 рублей) и черная футболка со стильным принтом (290 рублей).

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Чтобы обновить гардероб на лето и осень, порой достаточно добавить к любимым джинсами и юбкам несколько новых актуальных футболок. Выбирайте любую, а лучше берите несколько. Все — по 290 рублей!

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Детские коллекции LTB тоже участвуют в распродаже. Здесь можно не только одеть ребенка во время каникул, но и подготовиться к учебному году, пока в магазинах нет ажиотажа. Яркие, стильные и качественные модели порадуют юных модников и родителей. Цены не разочаруют — от 190 рублей.

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Модели удобно размещены по ценовым категориям так, чтобы покупателям было легко ориентироваться в торговом зале. Консультанты магазинов OUTLETIUM с радостью помогут собрать готовые образы и предложат варианты классических и авангардных сочетаний.

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Не забыли в OUTLETIUM и про мужчин. На распродаже мужской коллекции можно выбрать актуальные и качественные поло, монохромные и принтованные футболки за 290 рублей и рубашки за 390 рублей.

В Барнауле распродают коллекции популярного бренда. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Помимо классических черных, синих и белых цветов в мужскую коллекцию вошли яркие летние тона для города, спорта, отпуска и путешествий.

Магазины OUTLETIUM желают горожанам яркого стильного лета и приглашают на распродажу коллекций бренда LTB. С каждым днем моделей становится всё меньше и меньше, так что стоит поторопиться!

OUTLETIUM

Барнаул,

Павловский тракт, 188 (ТЦ ARENA, 1 этаж)

vk.com/outletium

outletium.ru

Сроки проведения акции с 29.06.2023 по 15.07.2023. Подробности у консультантов.

* АУТЛЕТИУМ