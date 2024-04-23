Во втором квартале продажи ипотеки в России удвоятся

По прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей - вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ожидаемый всплеск спроса россиян на ипотеку во втором квартале будет связан с завершением основной программы господдержки со ставкой 8%. Многие клиенты, планировавшие улучшить свои жилищные условия в этом году, будут стремиться провести сделки до конца первого полугодия. На этом фоне максимальная активность заемщиков будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 трлн рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Но уже со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться».

Программа господдержки помогла многим россиянам купить собственную недвижимость или улучшить жилищные условия. Мощный импульс льготная ипотека придала и строительной отрасли, запустив масштабные проекты в разных субъектах страны. Господдержка в полном объеме выполнила свою главную функцию, и теперь рынку пора возвращаться к самостоятельному развитию, а льготные программы сфокусировать на поддержке семей с детьми и стратегических для государства регионах – например, Дальнего Востока и Арктики. Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних. Дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от снижения базовых ставок и перезапуска программ рефинансирования, - сказал Георгий Горшков.

ВТБ в январе-марте 2024 года провел почти на 15% ипотечных сделок больше, чем год назад - 50,7 тысячи. Их общий объем по сравнению с первым кварталом 2023 года увеличился на 10% и превысил 251 млрд рублей, что составило около четверти от всех продаж на рынке.

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