14 сентября
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Потребитель

Во Франции запретили продажу iPhone 12 из-за повышенного излучения

Продажи остановили из-за повышенного коэффициента поглощения телом человека энергии электромагнитного поля, сообщает РБК.

iPhone.
iPhone.
СС0

Национальное агентство по частотам Франции предписало Apple принять меры для устранения нарушения.

В противном случае агентство пригрозило обязать корпорацию отозвать все уже проданные смартфоны.

Агентство провело соответствующие измерения и пришло к выводу, что удельный коэффициент поглощения iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг. Предел допустимой нормы — 4 Вт/кг.

Как пояснил министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро, эта цифра считается незначительным отклонением от нормы. Также он сказал, что у Apple есть две недели, чтобы решить вопрос, обновив программное обеспечение.

Ранее владельцев техники Apple предупредили о необычном мошенничества.

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