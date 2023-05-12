Владислав Мугатов рассказал, какие страны оказались наиболее привлекательны для переезда в 2023 году

Многие люди принимают решение переехать в ту или иную страну. Если вы тоже задумываетесь о переезде за границу, то наверняка у вас возникает вопрос о том, какую страну выбрать для проживания. В данном деле требуется серьезный подход. Миграционный юрист Владислав Мугатов предоставил информацию о том, в какие страны чаще всего переезжают.

Турция

Страна занимает лидирующие позиции в рейтинге государств для переезда. На это есть множество причин. Во-первых, проживание в Турции возможно без визы на протяжении 60-90 дней. У вас будет возможность сразу после приезда открыть банковский счет. Если есть намерения приобрести недвижимость стоимостью от 70 тысяч долларов, то сможете получить ВНЖ. Если инвестировать 400 тысяч долларов в покупку земли, жилья или коммерческого объекта то можно сразу подавать заявку на гражданство Турции. Эта страна отличается высоким уровнем жизни, поэтому сюда стремятся переехать многие наши соотечественники.

Сербия

Сербия является единственным европейским государством, которое не ввело санкции по отношению к России. К преимуществам переезда в эту страну следует отнести возможность безвизового въезда для россиян, минимальные требования к срокам проживания. При желании можно получить ВНЖ посредством приобретения недвижимости в Сербии, отмечает Мугатов.

Таиланд

Эта страна относится к числу лучших как для отдыха, так и для проживания. Однако нужно быть готовым к приличным финансовым вложениям. Проживание доступно после получения золотой визы инвестора, а для этого нужно приобрести недвижимость, стоимость которой составляет как минимум 16 735 285 рублей.

Португалия

В качестве страны для переезда можно рассматривать Португалию. Ей интересуются как представители бизнеса, так и пенсионеры. На данный момент пересечение границы Португалии доступно только туристам, работникам или служащим компании, которые осуществляют в страну деловые визиты. Россиянам, даже тем, которые могут инвестировать в экономику государства большие суммы, достаточно сложно получить здесь ВНЖ. Прежде чем принимать решение относительно переезда в Португалию, стоит проконсультироваться со специалистами. Они помогут оценить шансы. Только после этого можно действовать.

Доминикана

Эта Карибская страна предлагает более лояльные условия для россиян. Здесь вы можете получить гражданство сразу после приезда, но нужно быть готовым к выполнению предложенной инвестиционной программы. Существует два варианта. Первый – приобретение недвижимости стоимостью 200 тысяч долларов. Второй – вложение средств в государственный фонд (100 тысяч долларов).

Переезд в другое государство требует тщательной подготовки. Не стоит принимать поспешные решения, поскольку в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Внимательно изучите доступные для вас варианты, оцените преимущества и недостатки. Для гарантии получения результата лучше обратиться к миграционным специалистам из компании Migracia, которые специализируются на данных вопросах.

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