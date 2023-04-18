19 апреля
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Потребитель

Владелец KFC продал бизнес и ушел из страны — рестораны станут называться Rostik's

Компания Yum! Brands во главе с владельцев ресторанов KFC окончательно ушла с российского рынка. Завершена сделка по продаже бизнеса в России местному оператору, компании Smart Service. Об этом сообщает «РБК».

KFC
KFC
www.skyscrapercity.com

В сделку вошли все российские рестораны KFC, а также права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik’s.

Российская компания обещала сохранить работников Yum! Brands в России. Однако бывшие рестораны KFC будут переименованы в Rostik’s.

Smart Service собирается начать процесс переименования постепенно. Для начала переведут более 100 ресторанов KFC в России в формат Rostik’s.

Ранее Yum! Brands продала сеть пиццерий Pizza Hut в прошлом году.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» анонсировала аналог «Биг Мака».

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