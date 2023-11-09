Вкусная черная пятница — вместе с «Любовь и суши»

Известный в Барнауле бренд доставки еды «Любовь и суши» объявляет о старте традиционной ноябрьской акции — компания обещает премиальные роллы со скидкой до 39%.

Совсем недавно компания запускала летнюю акцию, в которой подарила 1 000 000 рублей бонусами тысяче участников. Частые посетители сайта видели рекламу сетов по низким ценам в течение всего летнего сезона. А с первыми снегами бренд «Любовь и суши» запускает свою «черную пятницу».

Во время акции можно попробовать Филадельфию, полностью обернутую в лосося, пожалуй, по самой низкой цене в городе — 439 рублей, или большие запеченные роллы, стоимость которых стартует от 199 рублей за порцию. При этом компания обещает высокое качество продукции и сервиса — ведь над брендом работает команда Dimmy Yammy, которую можно смело называть создательницей больших роллов в Барнауле.

Роллы из «Любовь и суши» по суперценам. Источник: ИП Линьков Д. В. Роллы из «Любовь и суши» по суперценам. Источник: ИП Линьков Д. В. Роллы из «Любовь и суши» по суперценам. Источник: ИП Линьков Д. В.

Всего в акции участвуют 49 позиций по цене от 99 рублей. Акционные роллы не суммируются с промокодами и другими скидками, в том числе персональными.

Условия акции «Вкусная черная пятница!» от «Любовь и суши»: Акция проводится с 9 ноября по 3 декабря. В акции участвуют 49 роллов, полный перечень которых есть на сайте компании. Акционные позиции не суммируются с прочими предложениями — промокодами и другими скидками, в том числе персональными.

* Димми Ямми

Сайт: lubovsushi.ru

Телефон: +7 3852 59-11-99

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ИП Линьков Д. В.