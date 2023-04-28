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Виртуальный помощник Ева спасёт мир: МегаФон снял научно-фантастический сериал

МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время». Премьера первого сезона состоялась сегодня на «Кинопоиске».

МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время».
МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время».
Фото: Марина Дягтерёва.

Сериал создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5*. Технологии Unreal Engine (Анриал Энджин) позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

Главный герой сериала — Ева, андроид из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки — итальянский и древнегреческий.

МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время».
МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время».
Фото: Марина Дягтерёва.

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It’s Alive Studio (Итс Алайф Студио). Авторы сценария и режиссёры сериала — Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio (Ларел Саммер Студио). Все мужские роли в сериале сыграл актёр в костюме Motion Capture (Мошен Капче) Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.

Ева — виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно — отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, «очеловечить» технологию, добавить эмоций и чувств, — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура.

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