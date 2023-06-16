Где найти белые грибы в Алтайском крае и как их правильно собирать

Уже середина июня и грибники Алтайского края вовсю находят маслят и подосиновиков . Еще чуть-чуть и подойдет время для главной мишени тихой охоты - белого гриба. Altapress.ru рассказывает, где найти "большеголового", как его сорвать и можно ли вырастить боровик на своем участке.

Где искать белые грибы в Алтайском крае?

Белые грибы в обилии растут в Шимолинском ленточном бору Благовещенского района , особенно в окрестностях Благовещенки.

, особенно в окрестностях Благовещенки. Волчихинский район богат боровиками, особенно возле сел Егорьевка, Селивестрово, Малышев Лог, Сосновка.

богат боровиками, особенно возле сел Егорьевка, Селивестрово, Малышев Лог, Сосновка. В Каменском районе возле Камня-на-Оби, Лугового и Обского можно насобирать корзины белых грибов.

возле Камня-на-Оби, Лугового и Обского можно насобирать корзины белых грибов. В Крутихинском районе есть село Масляха. Именно туда стоит поехать, чтобы поохотиться на боровик.

есть село Масляха. Именно туда стоит поехать, чтобы поохотиться на боровик. Село Мамонтово одноименного района. Возможно, местные жители уже облюбовали все известные полянки.

одноименного района. Возможно, местные жители уже облюбовали все известные полянки. Также белыми грибами богат Новочихинский район, особенно рядом с Новичихой.

Белый гриб и грибник. СС0

Гриб найден. Что дальше?

Теперь его нужно сорвать. Вопреки распространенному мнению, грибы можно и срезать, и выкручивать, и даже (уберите от экранов грибников) вырывать. Хотя последний способ все-таки не рекомендуется. При вырывании грибница повреждается, но новый боровик обязательно вырастает. Чтобы он погиб, нужно выкопать не только корни, но и землю вокруг.

Как я пойму, что это не ложный гриб?

Для этого придется разрезать боровик. Мякоть хорошего экземпляра отличается приятным характерным запахом, либо вовсе лишена аромата. Также белые грибы не меняют цвета на срезе, в отличие от свои ложных собратьев.

Двойники белого гриба. Михаил Хозяйкин

Выращиваем боровик самостоятельно

1. Нужно взять пару взрослых грибов, перемолоть через мясорубку.

2. В воду добавить 10 граммов сухих дрожжей, сахар.

3. Перемешать, добавить грибы.

4. Замачивать в течение 10-15 дней.

5. Смесь процедить, разбавить водой из расчета 100 мл раствора на 10 литров воды.

Замачивание нужно для того, чтобы пробудить спящие споры. Затем этой водой поливают участки под деревьями. Обычно это береза, дуб или бук. Плодоношение при правильном приготовлении смеси начинается через год.