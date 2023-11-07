8 ноября
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Выездной отдел кадров организуют в барнаульском ТЦ. Что там будет и куда идти

В одном из ТРЦ пройдет встреча с работодателями, сообщает мэрия.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

В Барнауле 9 ноября c 11:00 до 13:00 в торговом центре «БУМ» организуют выездной отдел кадров.

Работодатели представят актуальные вакансии и расскажут об условиях труда.

На данным момент сотрудники требуются на таких предприятиях, как «Барнаултрансмаш», «Нортек», «Сибэнергомаш-БКЗ», «Барнаульский патронный завод», «Алтайский сталелитейный завод», «Новэкс».

Отмечается, что на мероприятии можно будет пройти собеседование.

Ранее сообщалось, что работники компании «Нортек» получили награды и рассказали свои истории успеха.

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