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Видеосервис Wink представляет кассовый якутский триллер и балетное закулисье

Майские кинопремьеры в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») — это яркое дополнение к семейным встречам. Легкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры, мультфильмы, а также богемные сериалы впечатлят даже самых искушенных любителей кино.

Кадр из фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта».
Кадр из фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals «Балет» (18+) с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Первые эпизоды сериала зрители Wink увидят 18 мая. Еще одна история с продолжением ждет поклонников комедийной франшизы «Любовь-морковь». В новом фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» (18+) экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте — супруги Андрей и Марина Голубевы — опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Картина уже доступна с 4 мая.

Афиша сериала «Балет».
Афиша сериала «Балет».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Ценителей якутского кинематографа в мае ждет большая ретроспектива фильмов режиссера Степана Бурнашева. Нуарный триллер «Айта» (16+) появился в Wink в начале мая. Старшеклассница Айта погибает после вечеринки одноклассников. По округе идет слух, что в записке, которую она оставила, — имя убийцы. Так подозреваемым становится полицейский Афанасий, который недавно приехал в якутскую деревню из Воронежской области и считается тут чужаком.

Также эксклюзивно в видеосервисе Wink зрители смогут увидеть ранние картины Бурнашева, снятые в 2015–2018 годах. «Другая жизнь» (12+) рассказывает о семейной паре из Якутска, которая выиграла в лотерее Green Card и переехала в американский городок Сан-Маркос. Лирическая комедия «Первая любовь» (12+) интерпретирует классическую историю о том, что романтические чувства не ржавеют. А после мелодрам на очереди первый якутский зомби-хоррор «Республика Z» (16+). Снятый в 2018 году фильм будто заглядывает в гипертрофированное пандемийное будущее. По сюжету мир охвачен эпидемией зомби: человеку мало где можно скрыться от них. Два приятеля в якутской тайге находят охотничью заимку и «изолируются» в ней, но их убежище раскрыто и нужно бежать. Начинается долгий и жуткий путь до эвакопункта.

Ценителям российского авторского кино будут доступны две картины из программы фестиваля «Зимний». В основе драмы Ивана Твердовского «Наводнение» (18+) лежит одноименный рассказ Евгения Замятина, но действие из 1929 года перенесено в наше время. Фильм «Волны» (16+) режиссера Михаила Брашинского обращается к сложной теме сектантства как побега от реальности. Ищите в Wink с 15 мая.

Мелодрама «Я хочу! Я буду!» (12+) — тоже своего рода пособие, причем на очень важную тему: как полюбить себя и решиться начать новую жизнь в любом возрасте. Wink покажет премьеру18 мая.

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