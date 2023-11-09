Выбираем, в каком ресторане лучше отпраздновать Новогоднюю ночь 2023-2024

Встреча Нового года в ресторане или кафе стала очень популярной традицией в Санкт-Петербурге. Мы собрали для вас специальную подборку заведений, где вы сможете насладиться новогодней ночью в этом прекрасном городе.

Провести новогоднюю ночь в ресторане — отличный выбор для тех, кто не хочет заморачиваться с приготовлением и организацией праздничного стола. Разнообразие заведений в Санкт-Петербурге позволяет выбрать место встречи в соответствии с предпочтениями и бюджетом гостей. Вы можете отметить Новый год в ресторане с потрясающим видом на город, на праздничной вечеринке в стиле рождественской сказки или в уютном кафе, где можно погрузиться в атмосферу зимнего города.

Новый год 2024 в ресторане СПб

Отмечая Новый год в ресторанах Санкт-Петербурга, вы сможете насладиться вкусной едой, отличным обслуживанием и приятной компанией, не беспокоясь о мелочах. Рестораны готовы предложить разнообразные новогодние программы, включающие шоу с выступлениями артистов, музыкальные выступления, праздничное оформление зала и тематические декорации. Многие заведения создают специальное новогоднее меню, в котором можно найти блюда российской кухни, такие как сельдь под шубой и оливье, а также экзотические блюда из разных стран мира.

В ресторанах можно встретить Новый год в компании друзей или семьи. Здесь создается особая атмосфера веселья и праздника, где гости могут наслаждаться вкусной едой и приятной компанией. Некоторые рестораны предлагают возможность забронировать отдельный зал или ВИП-зону для более уединенного и уютного празднования Нового года.

Приятный бонус празднования Нового года в ресторане — вам не придется беспокоиться о приготовлении праздничного ужина, украшении стола и уборке после веселья. Профессиональные шеф-повары и персонал ресторанов сделают все, чтобы ваша новогодняя ночь прошла комфортно и незабываемо.

La Russ (Ля Рус)

Интерьер ресторана сочетает в себе классический русский модерн и современные модные тенденции. Он расположен на Дворцовой площади, что позволяет полюбоваться Главной елкой Санкт-Петербурга и покататься на лучшей ледяной горке города в разгар праздника! В новогоднюю ночь в LA RUSS Вас ждет роскошный праздничный стол с лучшими блюдами современной русской кухни. Стоимость билета на новогодний вечер составляет 15000 рублей на одного человека.

Palermo (Палермо)

Ресторан на Фонтанке предлагает изысканное меню на каждый день, с особенным уклоном на винную карту. Здесь сочетаются кулинарные традиции Средиземноморья, континентальной Италии и Сицилии, что отражается в ярких и свежих вкусах блюд из морепродуктов, рыбы и мяса. Это прекрасное место для романтического ужина или делового обеда в центре города.

Sunduk

Арт-кафе «Сундук» — это уникальное заведение в историческом центре Санкт-Петербурга, расположенное всего в трех минутах ходьбы от метро Чернышевская. Здесь вы сможете насладиться блюдами смешанной кухни, настоящими произведениями искусства в интерьере и ежедневными музыкальными программами. На Новый год гостей здесь ждет особая программа, цена билета — 7500 рублей.

Распутин

Кафе-бар «Распутин» — это уютное заведение на углу Дворцовой площади, которое привлекает своей атмосферой Санкт-Петербурга. Здесь вы сможете насладиться вкусной кухней и домашними настойками, которые были любимыми напитками Григория Распутина, часто посещавшего винные склады, расположенные в этом здании. Меню заведения порадует любителей классических блюд и оригинальных кулинарных экспериментов.