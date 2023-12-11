Выбираем надежный и безопасный детский снегокат

Выбрать качественный, а главное безопасный зимний транспорт для ребенка — непросто. Несмотря на то, что снегокаты считаются довольно простыми с точки зрения устройства, при их покупке важно учитывать немало параметров.

Полезный совет: чтобы сделать катание максимально безопасным, необходимо подготовить качественную «трассу». Сделать это просто - достаточно купить снегоуборщик в Москве (или любом другом городе).

Почему стоит купить снегокат?

Такое приспособление для катания по снегу считается усовершенствованным видом привычных всем санок. Какими плюсами обладает снегокат:

хорошая управляемость и маневренность (в конструкции предусмотрен руль и тормозная система);

удобство. Большинство моделей имеют сидение, спинку, систему амортизации, что делает катание комфортным;

повышенный уровень безопасности. Благодаря наличию тормоза, катающийся может быстро остановиться перед препятствием;

хорошая грузоподъемность. Самые «мощные» по конструкции модели способны выдержать до 100 кг;

легкая буксировка (предусмотрен специальный трос).

Ниже мы расскажем об основных критериях выбора устройства, а пока вы можете изучить классные детские снегокаты Во ВсеИнструменты (широкий выбор моделей по адекватным ценам).

Выбираем снегокат

Не рекомендуется приобретать снегокат для детей младше 4-5 лет, поскольку малыши плохо управляют транспортом, что может привести к травмам. Исключение — домашняя «трасса» и постоянное нахождение взрослого рядом.

При выборе устройства обращаем внимание на:

материал корпуса. На выбор представлены металлические и пластиковые модели. Первый вариант в разы прочнее, но и вес снегоката заметно выше. Пластик больше подходит для самых маленьких непосед, поскольку такие модели легкие и «послушные» в управлении;

безопасность конструкции. Низкая посадка и широкое расположение полозьев делают снегокат более устойчивым, наличие спинки предотвращает опрокидывание ребенка. Отлично, если тормоза будет два: ручной и ножной. Если один из них не сработает или ребенок растеряется, выше шансы, что в экстремальной ситуации выручит второй. В некоторых моделях предусмотрены ремни безопасности;

особенности сидения. Хорошая сидушка мягкая, она имеет противоскользящее покрытие, оснащена ручками и системой амортизации, благодаря которой неровности дороги меньше ощущаются при езде;

наличие родительской ручки. Благодаря ей, можно толкать устройство сзади, например, если ребенок устанет;

особенности лыж. Оптимальным считается снегокат с 3 полозьями. Он более маневренный и простой в управлении. Отлично, если лыжи съемные, поскольку в случае поломки их легче заменить на новые;

цвет. Яркая расцветка и светоотражающие элементы — то, что сделает детский транспорт максимально заметным на дороге.

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