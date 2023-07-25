Выбираем модное кресло в Москве для гостиной 2023! Онлайн каталог кресел-кроватей на Divan.ru

Тренды на модные кресла 2023 можно обозначить тремя словами: функциональность, экологичность и лаконичность. Если вам понадобилось новое кресло в Москве или любом другом городе, прочитайте рекомендации экспертов федерального мебельного магазина Диван.ру по выбору этого простого, но необходимого предмета интерьера.

Актуальные стили

Если вы хотите, чтобы даже мягкая мебель в доме соответствовала современным трендам, рекомендуем обратить внимание на следующие направления:

скандинавский стиль. Строгие и прямые линии, минимум декора, упор на такие качества, как простота, удобство и эргономичность – основные характеристики мебели в стиле сканди. Кресла могут быть самостоятельными элементами интерьера или идти в комплекте с диваном;

лофт. Кресла этого стиля отличают: большие размеры (высокая спинка, массивные подлокотники), исключение резьбы и декоративных элементов, разнообразие форм, однотонная обивка из замши, ткани, натуральной или искусственной кожи;

хай тек. Часто те, кому требуется дизайнерское кресло, выбирают именно этот стиль. Минимум декора, разнообразие геометрических элементов (часто используются вставки из стекла, пластика, металла, зеркал), низкая посадка, ровные и гладкие поверхности – основные черты кресел в стиле хай тек.

Полезный совет: если пространство ограниченно, смело выбирайте трансформеры — кресла, способные превращаться в полноценное спальное место. Актуальный каталог кресел-кроватей, диванов, кресел и другой мебели вы найдете на Divan.ru (Диван.ру).

Удобное и комфортное кресло для гостиной

Поскольку в кресле, расположенном в гостиной, владельцы жилища часто не только встречают гостей, но и отдыхают, такой предмет интерьера должен быть, прежде всего, удобным. Признаками комфортного кресла можно считать:

соответствие росту человека. При посадке угол между согнутыми коленями и полом должен составлять примерно 90 градусов;

оптимальное по ширине (не слишком узкое, но и не очень широкое);

с простым механизмом раскладывания, если он предусмотрен;

с анатомической формой, позволяющей расслабиться.

И, конечно, кресло должно идеально вписываться в интерьер комнаты, в которой оно «поселится». Хотя сегодня актуальны модели, контрастирующие с общим стилистическим оформлением помещения.

Где купить кресла с доставкой?

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