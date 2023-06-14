14 июня
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Потребитель

Важное изменение в правилах торговли затронуло всех клиентов Wildberries и Ozon

Важное изменение в правилах торговли затронуло все маркетплейсы.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Некоторые покупатели уже столкнулись с новшествами — не могут купить товары легкой промышленности (верхняя одежда, блузки, рубашки, спортивные костюмы, пиджаки).

Дело в том продавцы, зарегистрированные на маркетплейсах, не сориентировались перед предстоящими изменениями, указывает samaraonline24.ru. Их товар был снят с продажи.

Летом ввели правило — на такой товар должен наноситься специальный код, без наличия которого продавать запрещено. И штрафовать за отсутствие маркировки будут не только продавцов, но и руководителей онлайн-площадок.

Нововведение принесло некоторые неудобства покупателям. Однако маркировка товаров легкой промышленности позволит выяснить, не является ли то или иное изделие контрафактом.

Россиян предупредили о рисках при покупке на Wildberries, Ozon и AliExpress. Росконтроль предупредил клиентов маркетплейсов о рисках, с которыми могут столкнуться потребители.

У Wildberries есть такая тенденция, что онлайн-платформа может списать деньги даже тогда, когда человек уже удалил данные о банковской карте из личного аккаунта.

Второй риск связан с тем, что все чаще аккаунты клиентов на маркетплейсах взламывают. Этому подвержены также официальные аккаунты маркетплейсов в соцсетях. Именно в таких ситуациях есть большой шанс, что деньги с карты клиента исчезнут в никуда. Вернуть их практически невозможно.

Поэтому клиентам Wildberries, Ozon и AliExpress надо быть начеку.

При этом хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук на фоне скандалов сделала важное заявление.

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