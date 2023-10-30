31 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pUnK41442w

Ваш идеальный ужин со скидкой 50%

Вкусный ужин с новым меню кухни, обширный выбор коктейлей на любой вкус в уютной атмосфере бара Крыша со скидкой 50%* на все!

Ужин в уютной атмосфере бара Крыша.
Ужин в уютной атмосфере бара Крыша.
Фото предоставлено баром "Крыша".

Предложение действует каждый понедельник и вторник.

Вход свободный.

Обязательно приходите.

Забронировать стол можно по ссылке ниже.
https://krysha.bar/#reserve

* Предложение действительно на момент публикации.

18+

Мало-Олонская, 28

  • Реклама
  • ООО «Прайм»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость