В центре Барнаула распустилась сакура

В ноябре на улицах привычно видеть хмурые осенние пейзажи, а из ярких красок — максимум украшенные к приближающемуся Новому году ели. Чего никак не ожидаешь увидеть, так это цветущую в самом центре города сакуру.

Проезжая по проспекту Ленина, барнаульцы заметили бросающиеся в глаза ярко-розовые деревья, которыми недавно оригинально украсили вход в Spicy No Spicy* — кафе с претензией на ресторан (так, между прочим, и написано на вывеске).

Нас тоже заинтересовали необычный дизайнерский подход и интригующая надпись над входом, поэтому мы решили зайти внутрь, чтобы познакомиться с заведением поближе.

Ресторан оказался двухэтажным. Гостей с порога окутывает приятная, спокойная атмосфера: мебель и стены выполнены в стильных пастельных тонах — пудровых, бежевых и зеленых. Столики окружают изящные кресла и диванчики, на которых можно как уединиться вдвоем, так и разместиться целой компанией.

Стены украшают утонченные неоновые карпы, а на втором этаже они расписаны изображениями драконов. Когда поднимаешься на второй этаж, голова невольно задирается наверх: под потолком парит множество белоснежных вееров, которые притягивают взгляд.

Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy. Spicy No Spicy — кафе с претензией на ресторан. Фото предоставлено рестораном Spicy No Spicy.

Лучше всего о ресторане говорит еда, поэтому сразу обращаем внимание на меню. В Spicy No Spicy представлены в основном паназиатские блюда, но и любители европейской кухни голодными не останутся и смогут выбрать себе что-нибудь по вкусу.

Здесь подают, например, большие порции горячих и ароматных супов: японский рамэн, тайский том ям и вьетнамский фо-бо, а также куриный супчик.

Из закусок можно выбрать острые куриные крылышки по-корейски или нэм — традиционное вьетнамское блюдо из овощей и мяса или морепродуктов, завернутых в рисовую бумагу, и все это с особым вьетнамским соусом. Либо попробовать, как здесь готовят ростбиф, тар-тар и стейк из тунца.

Из интересных салатов в меню есть, например, «Тори Ясай сарада» с фунчозой, овощами и зеленью. А еще можно взять поке — одно из основных блюд гавайской кухни в виде кусочков мяса или морепродуктов, овощей и заправки.

На горячее — разнообразный выбор вариантов вок с разной лапшой, например, с удоном, собой или фо-хо. Аппетитно и необычно выглядит курица Кунг Пао — это классическое блюдо сычуанской кухни из жареного в пряном соусе куриного бедра, овощей и орешков, которое подается с рисом и томатами черри. Или можно взять телячьи щечки с соусом демиглас, стейк из языка с грибным соусом или из лосося с соусом голландез.

Также можно поесть роллы, суши, а на десерт — вкуснейшее жареное молоко с карамельным топпингом, сладкие роллы или моти с клубникой. В будни действуют бизнес-ланчи.

Для маленьких посетителей есть детское меню и специальное меню с молочными коктейлями, состав которых можно выбрать самостоятельно. А если ребенок уже наелся, его можно занять играми в небольшом детском уголке.

Кстати, в ресторане действует бонусная программа. При регистрации в ней гостю сразу начисляют 300 рублей на бонусный счет, которые можно списать даже при первом посещении. А зарегистрироваться можно по ссылке https://registration.lo.cards/?hash=gYNToZUie3yFdVDE. Так что пообедать или поужинать в Spicy No Spicy можно очень выгодно.

* Спайси Ноу Спайси.