В Росводоканал Барнаул подвели итоги акции «Кубометры в подарок»

Выигрыш будет отображаться в личном кабинете системы «Город», а также в квитанциях за январь. Приз будет начислен в рублевом эквиваленте. В личном кабинете и в квитанциях это отразится в виде оплаты по услуге холодное водоснабжение. Также каждому победителю придет информационное СМС о выигрыше.
Акция проводится уже в пятый раз. Таким образом мы поощряем абонентов, которые своевременно оплачивают услуги водоканала. Поздравляем победителей! — отметил коммерческий директор предприятия Андрей Звягинцев.
С полным списком лицевых счетов можно ознакомиться на сайте Росводоканал Барнаул.
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