В российский магазинах заканчиваются «Монополия» и Uno

В магазинах возник дефицит настольных игр. «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games.

В одном из магазинов сети «Мосигра» рассказали, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок нет. В «Детском мире» игра пока доступна для покупки, но это тоже запасы 2022 года.

Дело в том, что владелец этого бренда — компания Hasbro — покинул российский рынок. Американская компания Mattel тоже не поставляет свои товары в Россию.

В тематических магазинах пропали настольные игры и этой компании: не продают карточную игру Uno и игру «Скрабл».

Ранее Барнаул нанесли на карту популярной экономической игры «Монополия».