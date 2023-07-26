В России спрогнозировали резкое подорожание гречки

Эксперты "КоммерсантЪ" прогнозируют резкое повышение цен на гречневую крупу в сентябре 2023 года. Стоимость может увеличиться на 10%.

Впервые с апреля 2022 года цены на гречку перешли от снижения к повышению. Эксперты прогнозируют резкий рост к сентябрю 2023 года.

Рост цен заметен уже в июле. За неделю гречневая крупа в опте подорожала на 0,8 %, до 38 рублей за кг, а рис — на 2,5 %, до 61,6 рубля за кг.

Эксперты считают, что на рост цен на крупы повлияли окончание сезона, объем и качество урожая. Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что на тенденцию повлияло ослабление рубля и рекордные поставки продукции за рубеж.

Однако ретейлеры заявляют, что поставщики пока не уведомляли их о повышении цен. В Минсельхозе же заверили, что ситуация с ценообразованием на рынке круп стабильная.

По данным организации, в сезоне 2022-2023 Россия экспортировала 262 тыс. тонн гречихи и гречки, что примерно на 17 % больше, чем в прошлом сезоне.