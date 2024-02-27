В Республике Алтай платежная система «Мир» предоставит пассажирам скидку за оплату проезда с помощью смартфона

В течение четырех месяцев — с 1 марта по 30 июня 2024 года — расплачиваться за проезд в общественном транспорте Республики Алтай можно с выгодой. Платежная система «Мир» предоставляет пассажирам скидку 5 рублей за оплату поездок национальной картой, загруженной в смартфон.

Чтобы воспользоваться предложением, любую карту «Мир» нужно загрузить в один из мобильных платежных сервисов. Это может быть Mir Pay, SberPay (СберПэй) или Samsung Pay (Самсунг Пэй). Приложения работают на телефонах Android (Андроид), при этом сам гаджет должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Ездить на 5 рублей дешевле можно в автобусах, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Всего в регионе курсирует порядка 140 таких транспортных средств. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо приложить смартфон к валидатору и дождаться подтверждения платежа на экране телефона.

Мы предлагаем жителям региона не просто оплачивать проезд одним касанием смартфона, но и получать приятный бонус в виде скидки. Уверена, предложение будет пользоваться спросом, ведь ежемесячно пассажиры совершают порядка 1,3 млн поездок в общественном транспорте. Важно отметить, что скидка применится автоматически, если расплачиваться картой «Мир» в смартфоне. И для того, чтобы оплата телефоном прошла, не обязательно даже наличие интернета. Например, сервису Mir Pay (Мир Пэй) в момент оплаты не требуется подключение к сети, при этом скидка применится, — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Убедиться в том, что скидка прошла можно в приложении своего банка, в push (пуш) — или СМС-уведомлении от него.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе выпущенные онлайн в приложении банка и не имеющие пластикового носителя. Главное условие для проезда по сниженной стоимости — оплата телефоном.

Основным видом транспорта в регионе является автомобильный. Транспортное обслуживание населения осуществляется по 38 маршрутам, в том числе 24 — по межмуниципальным. Маршрутную сеть обслуживает региональная общественная организация «Горно-Алтайский городской союз индивидуальных предпринимателей» Республики Алтай. В состав союза входят 39 индивидуальных предпринимателей и 139 единиц автомобильного транспорта. На сегодня все маршруты оборудованы терминалами — валидаторами, чтобы обеспечить всех участников акции возможностью сэкономить, — отметила заместитель министра регионального развития Республики Алтай Жанна Ватутина.

Все чаще жители и гости Республики Алтай используют безналичную форму оплаты проезда в общественном транспорте. С 2017 года Сбербанк участвует в транспортном проекте региона в качестве банка-эквайера и поставщика терминального оборудования. На данный момент на всех транспортных средствах городских и пригородных маршрутов реализована возможность удобной и безопасной безналичной оплаты. Предложение от национальной платежной системы позволит не только сэкономить пассажирам, но и оплачивать проезд привычным способом, с помощью смартфона. Уверен, что скидка станет еще одним приятным стимулом для отказа от наличных расчетов в транспорте, — подчеркнул Иван Шешиков, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».

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