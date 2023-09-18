В преддверии Дня туризма отвечайте на вопросы о любимом Алтайском крае и получайте призы

Ведь где путешествовать, как не по родному краю. А чтобы ваши поездки были еще более приятными, трем победителям мы вручим тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС" и изотоники ТМ Batterade* со вкусом манго от Барнаульского пивоваренного завода.
Иизотоники ТМ Batterade.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Иизотоники ТМ Batterade.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС".
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС".
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Сроки проведения викторины с 18 по 24 сентября 2023 г. Подведение итогов 25 сентября 2023 г.
Дерзайте и путешествуйте с БПЗ!
* Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.