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В преддверии Дня туризма отвечайте на вопросы о любимом Алтайском крае и получайте призы

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В преддверии этого праздника предлагаем вам проявить свои знания в сфере туризма и ответить на вопросы об Алтайском крае.

Тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС".
Тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС".
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

Ведь где путешествовать, как не по родному краю. А чтобы ваши поездки были еще более приятными, трем победителям мы вручим тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС" и изотоники ТМ Batterade* со вкусом манго от Барнаульского пивоваренного завода.

Иизотоники ТМ Batterade.
Иизотоники ТМ Batterade.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Иизотоники ТМ Batterade.
Иизотоники ТМ Batterade.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Тонизирующий напиток &quot;БАЗЗ-МАНГОС&quot;.
Тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС".
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.
Тонизирующий напиток &quot;БАЗЗ-МАНГОС&quot;.
Тонизирующий напиток "БАЗЗ-МАНГОС".
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

Сроки проведения викторины с 18 по 24 сентября 2023 г. Подведение итогов 25 сентября 2023 г.

Дерзайте и путешествуйте с БПЗ!

* Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.

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