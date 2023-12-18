В платежке за ЖКХ может появиться новая графа

В России в платежке за ЖКХ может появиться графа.

Для газифицированных квартир. Жильцы могут установить газоанализаторы, но с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, пишет «Прайм».

Предложение исходит от депутатов Госдумы и является реакцией на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения.

Поэтому сейчас обсуждают вариант оплаты приборов из взносов за капитальный ремонт, указывает Газета.Ru.

Между тем жители барнаульского поселка боятся, что рядом с их домами в любой момент может прогреметь взрыв. Жители Казенной Заимки, в частности ул. Дуброва, еще больше полугода назад стали замечать, как два их соседа разгружают в гараж одного из них какие-то баллоны, перекрашивают их, а затем увозят. Насторожившись, бдительные посельчане стали выяснять, что происходит, и без труда нашли на сайте бесплатных объявлений одно, где указано, что именно из этого гаража торгуют углекислотой, кислородом и аргоном.