В новый учебный сезон — с новыми вкусными напитками: итоги викторины

На вопросы можно было ответить с 21 по 27 августа. 28 августа мы подвели итоги и из 13 человек, правильно ответивших на все вопросы, рандомно выбрали трёх победителей:
- Шилова Ольга (тел. *9379);
- Никита (тел. *0001);
- Юлия (тел. *5438).
Поздравляем победителей! Всем победившим мы вручим напиток Good stripes* Лаунж со вкусом манго.
Призы предоставлены ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.
* Хорошие полосы (перевод с англ.).