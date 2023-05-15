В медицинском центре «ЗДРАВГОРОД» действует передвижной флюорографический кабинет, оснащенный всем необходимым для качественной диагностики, что позволяет проводить эффективные обследования всех категорий населения.

Выездной флюорограф особенно востребован для организаций, чьи сотрудники регулярно делают флюорографию, так как он существенно экономит время и избавляет от вынужденных простоев из-за длительного отсутствия персонала на рабочем месте — при таком формате обследования у сотрудников нет необходимости тратить время на дорогу и ожидание в очереди.

В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф. Фото предоставлено компанией «Здравгород».

Мобильный флюорограф представляет собой автомобиль, оборудованный современным цифровым аппаратом, позволяющим делать высококонтрастные снимки нескольким десяткам сотрудников в час.

Медицинский центр «ЗДРАВГОРОД» предлагает сотрудничество по проведению выездной флюорографии в рамках корпоративного договора на территории организации-заказчика.

В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф. Фото предоставлено компанией «Здравгород».

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Ваш персональный менеджер, Жевлакова Елена

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