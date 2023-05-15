В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.

Выездной флюорограф особенно востребован для организаций, чьи сотрудники регулярно делают флюорографию, так как он существенно экономит время и избавляет от вынужденных простоев из-за длительного отсутствия персонала на рабочем месте — при таком формате обследования у сотрудников нет необходимости тратить время на дорогу и ожидание в очереди.
Мобильный флюорограф представляет собой автомобиль, оборудованный современным цифровым аппаратом, позволяющим делать высококонтрастные снимки нескольким десяткам сотрудников в час.
Медицинский центр «ЗДРАВГОРОД» предлагает сотрудничество по проведению выездной флюорографии в рамках корпоративного договора на территории организации-заказчика.
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