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В медицинском центре «ЗДРАВГОРОД» появился выездной флюорограф

В медицинском центре «ЗДРАВГОРОД» действует передвижной флюорографический кабинет, оснащенный всем необходимым для качественной диагностики, что позволяет проводить эффективные обследования всех категорий населения.

В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.
В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.
Фото предоставлено компанией «Здравгород».

Выездной флюорограф особенно востребован для организаций, чьи сотрудники регулярно делают флюорографию, так как он существенно экономит время и избавляет от вынужденных простоев из-за длительного отсутствия персонала на рабочем месте — при таком формате обследования у сотрудников нет необходимости тратить время на дорогу и ожидание в очереди.

В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.
В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.
Фото предоставлено компанией «Здравгород».

Мобильный флюорограф представляет собой автомобиль, оборудованный современным цифровым аппаратом, позволяющим делать высококонтрастные снимки нескольким десяткам сотрудников в час.

Медицинский центр «ЗДРАВГОРОД» предлагает сотрудничество по проведению выездной флюорографии в рамках корпоративного договора на территории организации-заказчика.

В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.
В медицинском центре «Здравгород» появился выездной флюорограф.
Фото предоставлено компанией «Здравгород».

Свяжитесь с нами, если хотите узнать условия сотрудничества подробнее, мы ответим на все вопросы!

Ваш персональный менеджер, Жевлакова Елена

Телефон: +7961-976-2762
e-mail: sales3@zdravgorod22.ru

ООО МЦ «ЗДРАВГОРОД»

г. Барнаул, проспект Красноармейский 58а/1
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