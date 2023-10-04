5 октября
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Потребитель

В Госдуме рассказали о блокировке VPN-сервисов для доступа к Instagram*

Блокировка различных VPN-сервисов в России уже происходит. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев во время беседы с Lenta.ru.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Матвейчев пояснил, что есть VPN-сервисы, которые соблюдают правила Роскомнадзора и блокируют запрещенный контент. Однако есть нарушители и соответственно блокируют уже их.

Также ранее планировали выпустить приказ 1 марта 2024 года, согласно которому все сервисы VPN будут заблокированы.

Также Роскомнадзор напомним, что использование таких сервисов уже запрещено в России.

*Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее жители Алтайского края столкнулись с массовым сбоем во "ВКонтакте".

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