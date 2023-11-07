8 ноября
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Потребитель

В Бийске пассажиры часами ждут пригородные автобусы на холоде

Бийчане часами ждут несколько маршрутов, которые могут и не приехать, передает "Бийский рабочий".

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Настасья Коваленко

Местные жители вынуждены стоять и ждать маршрут №401 Бийск-Первомайское и маршрут №403 Бийск-Малоугренево.

В мэрии Бийска пояснили, что маршруты не являются городскими. Перевозчики не выполняют своих обязательств, поэтому специалисты Минтранса Алтайского края проводят процедуру расторжения контракта.

У жителей же в таком случае назрел еще один вопрос: кто будет перевозить людей, если контракт расторгнут.

В администрации ответили, что обязательно найдут другого перевозчика.

Ранее стало известно, как изменится движение общественного транспорта 4 ноября.

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