5 октября
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В Бийске некому везти людей в Заречье

Затянувшийся ремонт коммунального моста, нерегулярный рейсы. Два причины, которые мешают движению общественного транспорта.

Пробка перед Коммунальным мостом в Бийске.
Пробка перед Коммунальным мостом в Бийске.
Анна Зайкова.

В Бийске поступает много жалоб на заречные маршруты.

Из-за дорожных ограничений автобусы не успевают выйти в рейс по указанному времени. Также транспортный поток увеличивается за счет школьников.

Жители жалуются на агрессивную езду водителей. Они гонят так, что люди не могут удержаться за поручни и падают.

Отмечается, что автобусы переполнены даже не в час пик и в них невозможно втиснуться.

В городской администрации заявили, что трамваи запустят после завершения работ на верхнем мосту.

Ранее барнаульцы вновь пожаловались на общественный транспорт - что ответили депутаты.

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