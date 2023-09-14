В Барнауле все еще больше 20 «раскопок» теплоэнергетиков. Успеют ли закопать до зимы и когда дадут тепло?

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В какой стадии сейчас перекладка теплосетей в Барнауле – много ли осталось доделать?

В этом году СГК планировала переложить в Барнауле более 30 километров тепловых сетей. 25 километров пройдено - работы завершены.

Если взять количество «раскопок», то перекладка сетей в этом году велась на 42 участках. На 22 участках подрядчики еще делают свое дело.

Но работы находятся в завершающей стадии, рассказал Николай Пестерев, начальник оперативно-диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле.