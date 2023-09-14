В Барнауле все еще больше 20 «раскопок» теплоэнергетиков. Успеют ли закопать до зимы и когда дадут тепло?

В этом году СГК планировала переложить в Барнауле более 30 километров тепловых сетей. 25 километров пройдено - работы завершены.
Если взять количество «раскопок», то перекладка сетей в этом году велась на 42 участках. На 22 участках подрядчики еще делают свое дело.
Но работы находятся в завершающей стадии, рассказал Николай Пестерев, начальник оперативно-диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле.
Работы идут по графику. По словам Николая Пестерева, на четырех из 22 оставшихся участков уже ведут благоустройство. Еще на 13 завершены работы «в металле» (то есть энергетики готовы пустить по новым трубам тепло и горячую воду), подрядчики занимаются общестроительной частью.
Что касается восстановления участков до первоначального вида, то тут многое зависит и от погоды.
Благоустройство включает укладку асфальта, тротуарной плитки и обустройство газона. Если погода помешает, оно будет перенесено с поздней осени на весну следующего года.
Во-первых, каждый тепловывод опрессовывали отдельно (а не весь контур ТЭЦ-3 или ТЭЦ-2). Во-вторых, сократить период отсутствия горячей воды помог монтаж временных трубопроводов – «обводных линий», которые перенаправляют горячую воду в обход ремонтируемого участка.
Такой временный трубопровод смонтирован и на ул. Молодежной, напротив морфокорпуса медуниверситета. Здесь меняют магистраль, которая подает тепло в 54 многоквартирных дома, 15 административных здания, детсад и семь частных домов.
«Диаметр трубопровода на этом участке достаточно большой, и в период реконструкции отсутствие горячей воды может затронуть много потребителей. Поэтому мы приняли решение установить обводную линию», - объяснил Пестерев.
Временный трубопровод 13 сентября начали монтировать и на другом участке на Молодежной - напротив драмтеатра. Горячей воды у запитанных от этой магистрали потребителей не будет только во время его монтажа - на это требуется чуть больше суток.
По словам Николая Пестерева, нештатных ситуаций в ходе гидравлических испытаний не было. Ранее в СГК сообщали, что испытания прошли не без сложностей на отдельных участках.
Готовность к отопительному сезону на 13 сентября собеседник altapress.ru оценил как высокую.
Когда глава города подпишет постановление о его начале. Это произойдет после того, как среднесуточная температура на улице будет держаться ниже +8 градусов пять суток подряд.
Сначала тепло поступает в школы, детсады, больницы и другие социальные объекты, затем в жилые дома и на предприятия, объяснили в СГК.
Как правило, в Барнауле отопительный сезон стартует в 20-х числах сентября. В 2022 году городскую систему теплоснабжения запустили 22 сентября, в 2021-м – 21 сентября, а в 2020 – тоже 22-го.