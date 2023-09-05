Первая раковарня на Алтае «Где раки» приглашает Вас 7 сентября, на открытый МАСТЕР-КЛАСС по приготовлению раков!

Шеф-повар Илья Богдан, считайте художник — он создает картины в ваших тарелках из морепродуктов и ракообразных.

Один художник хорошо, а два еще лучше — именно поэтому, мы пригласили в гости Ивана Ильющенко — известного барнаульского художника, мастера аэрографии, который презентует свое творение!

Именно их крепкие руки и сосредоточенные взгляды, вы сможете увидеть 7 сентября на нашей открытой кухне, пока они варят и жарят раков!

В рамках мастер-класса состоится ЭКСКУРСИЯ по нашей ферме раков для всех участников.

В программе вечера ДЕГУСТАЦИЯ нашего меню — оно очень разнообразное, где не только раки! Накормим всех.

В Барнауле состоится открытый мастер-класс по приготовлению раков. Фото предоставлено Первой раковарней на Алтая «Где раки».

Стоимость участия: 5000 ₽.

Сбор гостей: 19:00.

Количество мест ограничено.

Информация по телефону: 236-236 или what’s app: 79640876236