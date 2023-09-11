В Барнауле открылся пятый магазин новосибирского производителя бытовой химии и средств для личной гигиены «Белый кролик»

Стремление повысить качество жизни и улучшить окружающую среду — отличный стимул, чтобы стать покупателем средств от бренда «Белый кролик»! Все, что нужно для ухода за собой, уборки в доме и стирки, разработано технологами сибирского производителя с заботой о человеке. В формулах средств, где это можно, химические компоненты заменены натуральными, из природного сырья. Эффект от применения средств для уборки дома порадует каждого, потому что они работают с первого раза, а средства для личной гигиены — не вызывают аллергию. Изучить составы продукции, для тех, кто ещё не знаком с «Белым кроликом» можно на сайте belkrolik.ru

Несмотря на высокое качество, цены продукции «Белого кролика» доступны для большинства покупателей. Это объясняется особым форматом продаж — все средства продаются на розлив, в тару покупателя. Чтобы снизить цену продукции, производитель отказался от брендированной упаковки, стоимость которой обычно составляет львиную долю конечной стоимости товара. Вместо этого можно прийти со своими флаконами или купить подходящую тару в магазине. Минимальный объем покупки — от 100 г. Это удобно для тестирования и выбора средств, которые войдут в ваш обиход. Кстати, в магазинах «Белого кролика» есть и пробники!

Сегодня в линейке продукции бренда более 65 наименований:

средства для мытья посуды и всех поверхностей в доме, включая сантехнику;

шампуни и гели для душа, средства для стирки, отбеливатели, пятновыводители;

и даже шампунь для собак и кошек.

В Барнауле открылся пятый магазин бытовой химии и средств для личной гигиены «Белый кролик». Фото предоставлено компанией “ГИДРОТЕК”.

Разобраться в этом многообразии помогут консультанты, которые знают о продукции всё и сами пользуются ею!

Анастасия Черкасова,

владелица магазина на ул. Власихинская, 65:

Мне нравятся наши средства — они эффективные и экологичные. Люблю рассказывать о них — ничего не надо выдумывать, просто делишься своим опытом. Бывает, приходят в магазин люди, которые уже пользуются нашей продукцией — и начинают с восторгом рассказывать, как избавились от пятен или отмыли безнадежно грязную поверхность! Смотришь — а те, кто рядом, уже решились на покупку. Потом приходят за вторым средством — практика показывает, что большинство из тех, кто купил один раз, возвращаются за покупками. А ведь у нас и новинки часто появляются. Сама их охотно пробую, потом людям рассказываю, как пользоваться, какого эффекта ожидать. Тружусь я с удовольствием — нравится, что мы продвигаем свой, российский, продукт и одновременно бережем окружающую среду. От каждого — понемногу, а вместе мы делаем большое дело!

Магазины «Белый кролик» в г. Барнаул:

ул. Павловский тракт, д. 134Б

ул. Власихинская, д. 65

ул. Павловский тракт, д. 188

ул. Змеиногорский тракт, д. 104

ул. Шумакова, д. 46