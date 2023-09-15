17 сентября
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Потребитель

В автономном режиме: смарт-часы будут работать без привязки к смартфону

В России внедряют технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к мобильному телефону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет — даже если телефон не рядом или разрядился. Запуск такой услуги начался в пяти регионах страны. Мобильные операторы в России внедряют технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону.

В автономном режиме: смарт-часы будут работать без привязки к смартфону.
В автономном режиме: смарт-часы будут работать без привязки к смартфону.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон".

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.

По словам директора департамента по развитию компании МегаФон Игоря Глебова, использовать смарт-часы и смартфоны с разными номерами неудобно — это усложняет ежедневные коммуникации. С одним номером для двух гаджетов абоненту можно будет оставаться на связи даже в тех ситуациях, когда телефон остался дома или разрядился, и в это время спокойно наслаждаться досугом — прогулкой, бегом, плаванием.

Уточняется, что к одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM*. На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, и постепенно начнет появляться в других регионах страны.

* Встроенная в устройство микросхема, альтернатива физическим SIM-картам.

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