В алтайские банки поступила первая партия новых 100-рублевок. Как они выглядят и каковы на ощупь

Первая, пока небольшая, партия обновленных сторублевых банкнот поступила в банки Алтайского края – об этом рассказали altapress.ru в банковском сообществе. Новые сторублевки появились в 2022 году и даже были замечены в Барнауле. Но в обороте их не было: Банк России дал банкам время на наладку оборудования. Встретить новую банкноту пока трудно – но altapress.ru ее добыл и изучил. Ее интересно рассматривать и щупать – некоторые надписи имеют повышенный рельеф, отдельные изображения проявляются при изменении угла зрения, другие меняют цвет.

Изображение

Вместо привычного Аполлона на квадриге на лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Кремля с курантами. Рядом, более бледно, нарисован парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, а также здание МГУ на Воробьевых горах.

Основное изображение на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату. На этой стороне также можно разглядеть музей-заповедник «Куликово поле».

Преобладающие цвета сторублевки – оливковый и оранжевый, указывает Банк России. Кстати, когда новая сторублевка была только в разработке, поговаривали, что она будет напоминать 100 евро. Но, на наш взгляд, между ними ничего общего.

100-рублевая банкнота 2022 года выпуска. Лицевая сторона. www.cbr.ru

Банкнота 100 евро. Altapress.ru

На новой сторублевке (ее лицевой стороне) есть интересный элемент: число «100», каждая цифра которого имеет свой цвет (он отчетливо виден, если подвигать банкноту). При повороте на 180° (не меняя угла зрения) каждая цифра меняет цвет: например, зеленовато-голубоватая единица становится розовой.

Некоторые надписи на банкноте имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь (для тех, кто плохо видит): «билет Банка России», штрихи по краям банкноты, число «100» и надпись «сто рублей».

Особенности

Как сообщает Банк России, в бумагу внедрены защитные волокна двух типов: разноцветные (с чередующимися участками красного и синего цветов) и серые.

100-рублевая банкнота 2022 года выпуска. Оборотная сторона. www.cbr.ru

Четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 2 мм выходят на поверхность с лицевой стороны.

На просвет защитная нить имеет вид темной полосы с повторяющимся числом «100». А при наклоне банкноты от себя или к себе на ее поверхностных фрагментах заметно перемещение блестящих прямоугольничков вверх и вниз.

Некоторые символы можно разглядеть только при наклоне купюры - например, символ рубля в квадратике в левом нижнем углу. Впрочем, догадаться, что это именно символ рубля, честно говоря, непросто.

На банкноте размещен еще и QR-код - стоит только навести на него камеру телефона, как вам предложат посетить сайт Банка России.

Новые сторублевки. Altapress.ru

Распространение

Банкнота с обновленным дизайном выпущена 30 июня 2022 года – то есть год назад. Но Центробанк дал время банкам на адаптацию и настройку оборудования.

И вот теперь, как стало известно altapress.ru, первая небольшая партия этих банкнот поступила в банки, работающие в Алтайском крае.

Новые сторублевки будут поступать в регион постепенно, заменяя выбывающие из оборота купюры предыдущей модификации.