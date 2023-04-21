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Тренды на кровати в 2023 году

Качественная кровать — необходимое условие для комфортного и здорового сна. Кроме того, именно этот предмет мебели является главным элементом интерьера спальни. Как выбрать и купить элитные кровати в 2023 году, рассмотрим ниже.

Интерьер спальни.
Интерьер спальни.
Фото: freepik, автор rawpixel.com.

Мягкий каркас и изголовье

В 2023 году на пике популярности находятся модели кроватей с мягким каркасом и различными видами обивок, которыми отделано изголовье. Такие варианты не просто смотрятся очень стильно, но и создают в спальне особую уютную атмосферу, идеально «вписываясь» в любой интерьер.

Современные материалы позволяют легко ухаживать за кроватью. В элитных моделях используется антивандальное покрытие, которое отталкивает пыль и грязь и устойчиво к когтям домашних питомцев. Еще один плюс такой кровати — абсолютная безопасность: ни детям, ни взрослым не грозят травмы при ударе об острые углы и другие элементы конструкции.

Необычные формы

Хотите, чтобы ваша спальня выглядела ультрасовременно? — выбирайте кровати оригинальных форм: круглых, овальных и т.д.

Тренды 2023 отрицают острые углы и прямые линии, предпочтение отдается природным формам. Минусом такого решения можно считать лишь некоторые трудности с подбором постельного белья (матрас обычно идет в комплекте, поскольку изготавливается он индивидуально под модель кровати).

Интерьер с круглым спальным местом выглядит очень эффектно. Сама кровать может быть и прямоугольной, но с закругленными краями.

Летающие кровати

Парящие модели кроватей отлично смотрятся в современных интерьерах в стиле хай-тек и минимализм. Идея может быть реализована по-разному. Под кроватью может находиться «скрытая» платформа, благодаря которой создается впечатление, что постель висит в воздухе. Реже встречаются модели, подвешенные к потолку на канатах или стальных тросах. Такая конструкция не просто выглядит необычно, но еще и облегчает процесс уборки.

Оригинальное изголовье

Еще один тренд сезона 2023! Изголовье может быть длинным, выступающим по краям кровати на достаточно большое расстояние, или, например, высоким, больше напоминающим стеновую панель. Также в тренде находятся необычные цвета и формы.

В конструкции изголовья могут быть предусмотрены украшения, места под светильники, полки для мелочей и прочее. Для тех, кто не только спит в кровати, но и любит заниматься в ней другими делами, такой вариант точно подойдет!

Функциональность

Модные кровати 2023 не только красивые и удобные, они оснащены дополнительными функциями. Вы сможете подобрать модель с выдвижными ящиками, полками, встроенными розетками, стеллажами и прочим. Также различные модели кроватей отличаются механизмами трансформации.

Сейчас можно легко подобрать кровать, которую можно превратить в полноценное рабочее место, или полностью убрать в специальную нишу в дневное время. Это оправданно в тех случаях, когда пространство спальни ограниченно.

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