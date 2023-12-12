12 декабря
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Потребитель

Традиционная среди россиян новогодняя закуска вошла в антирейтинг блюд мира

Две российские закуски вошли в список 100 самых скверных продуктов мира.

Холодец.
Холодец.
www.gastronom.ru.

Это холодец и якутский салат индигирка, сообщает TasteAtlas.

Холодец готовится из сгустившегося до желеобразной массы с кусочками мяса, чесноком. Индигирка — из нарезанной кубиками замороженной рыбы, смешанной с луком, маслом, специями, является визитной гастрономической карточкой Якутии, указывает Газета.Ru.

Между тем российские домохозяйки, как правило к новогоднему столу готовят именно холодец. Как холодная закуска с хреном он присутствует практически на всех праздничных столах.

Кстати, в свое время большой критики удостаивался популярный среди россиян салат "под шубой". Зарубежные критики не могли понять сочетания соленой рыбы, свеклы, других ингредиентов в этой закуске. Между тем именно "шуба" также популярна среди россиян и красуется на новогодних столах.

Ранее сообщалось об увлекательных фактов о холодце. Впервые рецепт холодца появился в книге «Русская поварня» Василия Левшина, изданной в 1816 году (при этом классическую рецептуру также расписал историк Вильям Похлебкин).

Правильно приготовленный холодец приносит пользу здоровью: помогает при переломах, способствует сращиванию костей, лечит волосы, ногти и кожу. Все – благодаря содержанию в продукте коллагена.

У холодца есть несколько собратьев:

  • Австрийский и германский зельц, приготовленный в свином желудке с добавлением петрушки и отварных яиц;
  • Французский аспик. Это курятина с овощами, залитая бульоном с агар-агаром;
  • Молдавский рэсол, или студень из петуха;
  • Стеклянное мясо, которое готовят в Китае, Корее и Вьетнаме. Это застывший под прессом бульон, сваренный на свиных ушах и кожице.

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