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Торговый центр Лидер приглашает на свой День рождения

За 2 года ТЦ Лидер стал самым настоящим любимчиком среди жителей микрорайона. Ведь в ТЦ Лидер есть всё самое необходимое, а главное, рядом с домом!

Торговый центр Лидер приглашает на свой День рождения.
Торговый центр Лидер приглашает на свой День рождения.
Источник: ТЦ Лидер.

20 мая с 10:00 в честь Дня рождения ТЦ пройдет беспроигрышная лотерея. Соверши покупку от 500 рублей в любом отделе ТЦ Лидер (ул.Шумакова, 46) и получи гарантированный приз! Призов много не бывает и поэтому среди всех участников будет разыгран главный приз — смарт телевизор от Торгового центра Лидер!

С 14:00 начнется праздничная программа: бесплатная сладкая вата, выступления творческих коллективов, конкурсы и веселые игры!

Отличное настроение, заряд позитива гарантированы!


Также 20 мая в ТЦ Лидер с 15:00 до 20:00 пройдет мероприятие в рамках акции «Ночь музеев».

Место проведения: музей музыкальных инструментов Народного мастера Алтайского края А. Гнездилова, 2 этаж, отдел «Balt».

В программе мероприятия заявлены выступления семейного ансамбля народных инструментов, творческие встречи с мастерами-художниками музыкальных инструментов, экспресс-уроки игры на музыкальных инструментах.

Торговый центр Лидер приглашает на «Ночь музеев».
Торговый центр Лидер приглашает на «Ночь музеев».
Источник: ТЦ Лидер.

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