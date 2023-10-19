ТОП вопросов жителей Алтайского края об имущественных налогах

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Я не получил уведомление, что это значит?

Налоговые уведомления не направляют, когда налоговая льгота, вычет или другие законные основания освобождают владельца объекта налогообложения от уплаты налога, или же если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей.

В случае если до 1 ноября, если вы не получили уведомление необходимо обратиться любую налоговую инспекцию или МФЦ, либо направить запрос через интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ведомства.