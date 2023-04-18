Спешите успеть на благотворительную гаражную распродажу брендовой одежды. Только три дня

Это исключительно благотворительная акция — абсолютно все средства, собранные от продажи вещей, пойдут на приобретение медицинского оборудования для отделения онкологии Алтайского клинического центра охраны материнства и детства.
Акция «МЫ ВМЕСТЕ» — уникальная возможность совместить приятное с полезным! За «три копейки» обновить свой гардероб и одновременно помочь нуждающимся.
Локация изменилась. Гламурный бутичок по распродаже брендовых тряпочек (от 50 до 1500 рублей) теперь расположен по адресу: пр. Строителей, 143, 2 этаж (здание автосервиса «СВОЙ»).
Остановка: СельхозТехника, Аппаратурный завод БАМЗ .
Проезд трамваем 5, автобусами: 19, 20, 23, 37, 75, 110.
Ждём всех с 20 по 22 апреля 2023 г. с 10−00 до 19−00
* Гаражная распродажа
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