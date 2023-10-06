Telega.in: краткий обзор сервиса

Зачем нужен сервис Telega.in?
Основная задача сервиса — публикация нативных сообщений во всевозможных каналах и чатах (их общее число на сегодня превышает 13 тысяч). С помощью такого способа целевая аудитория получает информацию о продукте или услуге напрямую.
Кому это подойдет:
- блогеры. Нативные сообщения — прекрасный способ рассказать о себе и привлечь подписчиков;
- бизнес. Можно освоить азы пользования сервисом самостоятельно или заказать готовый «пакет» по продвижению;
- маркетологи. Сервис делает продвижение любых проектов более простым и быстрым;
- интернет СМИ. Эта категория, за счет нативных постов, также может расширить аудиторию.
Работать с Telega.in (Телегаин) — несложно, для этого не нужно обладать специфическими навыками и знаниями. Система дает подсказки на каждом из шагов, пользователю лишь остается выбрать наиболее подходящий вариант.
Основные преимущества сервиса
Telega.in дает клиенту следующие плюсы:
- автоматическое размещение нужного поста в десятках и даже сотнях каналов;
- эффективная аналитика на основании оценки целого ряда показателей (состав аудитории, вовлеченность, количество подписчиков и пр.);
- доступная стоимость;
- безопасность;
- возможность получения отчетной документации предпринимателями.
Возможность подобрать уже готовые пакеты услуг позволяет сэкономить время и деньги. Также при необходимости составляются индивидуальные планы продвижения.
Этапы работы
Чтобы выбрать наиболее релевантные каналы, требуется аналитика. Повести ее стоит до начала работы в Telega.in. Далее механизм работы следующий:
- Регистрация.
- Выбор нужных каналов.
- Настройка фильтров.
- Комплексная оценка каналов.
- Добавление канала в специальную «корзину».
Далее, в зависимости от целей клиента, начинается работа через личный кабинет. Создание проекта и проведение настроек простое и интуитивно понятное. Действуя пошагово, можно менять необходимые конфигурации, проводить оплату, получать отчетность и т.д.
Благодаря возможности самостоятельно выбирать подходящих исполнителей и каналы, любой проект можно сделать максимально эффективным. Использовать сервис можно не только, чтобы наращивать продажи любых товаров и услуг, но и расширять аудиторию блогов, увеличивать трафик сайтов, страниц в соцсетях, карточек на маркетплейсах и много другого.