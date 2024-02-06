7 февраля
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Свалку куриных яиц обнаружили в Сибири

В Омской области обнаружили сотни паллетов куриных яиц на пустыре, сообщает РИА Новости.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Свалку записал на видео местный житель и распространил это в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся по 200 рублей, просто выкинули.

На пустыре лежали сотни паллетов почерневших куриных яиц. На них также были этикетки.

Посты заинтересовали администрацию Омска. Управление Россельхознадзора выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, куда направляют импортные куриные яйца в России. В основном их направляют на переработку.

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