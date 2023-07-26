Супер-часы для супер-ребенка: «Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей

«Ростелеком» для жителей Алтайского края снизил стоимость детских смарт-часов ELARI 4G Wink, а также ежемесячный платеж при покупке продукта в рассрочку. С июля умный гаджет можно приобрести на 19–25 % дешевле в зависимости от условий покупки.

«Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей.

Провайдер цифровых услуг и решений представил смарт-часы ELARI 4G Wink на платформе Android 8 в начале 2023 года. Продукт стал совместной разработкой с крупнейшей ИТ-компанией VK и международным лидером по детской носимой электронике ELARI. В регионе гаджет в черном и лиловом корпусе можно было купить за полную стоимость — 7 990 рублей либо в рассрочку на два года за 9 876 рублей.

«Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В июле этого года оператор снизил стоимость детских часов до 6 499 рублей, а при условии рассрочки покупки — до 7 476 рублей*. В подарок новым обладателям умного продукта «Ростелеком» дарит подписку на VK Музыку и цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink сроком на три месяца.

«Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Для надежного родительского контроля в часах предусмотрены геолокация, датчик снятия с руки, кнопка SOS, безопасные зоны и аудиомониторинг, а еще трекер активности, голосовой чат и виброзвонок. Стандарт 4G или Wi-Fi обеспечивают стабильное соединение для видеозвонков. Для ребенка есть детский Wink, умная Капусла VK c голосовым помощником Марусей, две камеры, игры и целый набор дополнительных функций. А еще аудиокниги и плеер VK, а также мессенджер KidGram от ELARI в Telegram.

«Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Высокое качество и возможности цифрового гаджета подтверждает спрос: с начала продаж обладателями смарт-часов ELARI 4G Wink стали больше тысячи российских детей, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Узнать подробнее об умных часах и сделать заказ можно на сайте компании или в колл-центре по номеру 8 800 1000 800. Гаджет доступен для заказа и на «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет», Ozon и Wildberries.

* По условиям рассрочки первоначальный взнос составляет 1 500 рублей и остается неизменным, а ежемесячный платеж с 10 июля уменьшился с 349 до 249 рублей.

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