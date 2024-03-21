Страдаете от зависимостей? Обратитесь к психоаналитику

Не можете отказаться от алкоголя, сигарет или лишнего часа за смартфоном? Можно годами искать в себе ту самую «силу воли», но лучше — обратиться за помощью к психоаналитику, вовремя.

Почему психоаналитик?

Эксперты уверены: зависимость — это беда, от которой самостоятельно избавиться сложно. А зависеть можно не только от алкоголя и никотина. Человек может быть подвержен влиянию соцсетей, компьютерных игр, нездоровых отношений или переедания.

Специалист поможет разобраться, в какой момент вы стали зависимы и как легче избавиться от проблемы. Затем вы вместе сможете работать на очных сеансах.

Вы можете осознавать свою проблему, но продолжать «наступать на те же грабли»:

уходить от проблемных отношений и возвращаться вновь;

«завязывать» с алкоголем и «развязываться» при первом же стрессе;

бросать курить и срываться — снова и снова;

сидеть на диетах, а после — переедать.

Именно с такими рецидивами помогает бороться людям профессиональный психолог, психоаналитик Сергей Григорьев. Он работает с зависимыми состояниями в Барнауле и Москве с 1990-х по методике, благодаря которой более 7 тысяч человек вернулись к нормальной жизни в социуме.

Записаться на первичную консультацию можно по телефону +7 (903) 947-64-75 или по ссылке https://vk.cc/ctXUSy.

Специалист работает очно, полноценным курсом — 10 сеансов.

Консультация возможна по телефону.

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