Статистика несчастных случаев при работе на высоте требует серьезных мер

Неутешительная статистика последних лет показывает, что в России одна четверть смертельных и тяжелых несчастных случаев приходится на высотников. При падении, ударах люди получают сложные и часто несовместимые с жизнью травмы. Роструд наглядно демонстрирует статистику, согласно которой с годами число происшествий только увеличивается. Этот факт требует срочного принятия серьезных мер, включая разработку комплексных систем безопасности для тотальной защиты высотников от всех рисков. Уже сейчас российские производители предлагают вертикальные и горизонтальные анкерные линии из стали, другие элементы, снижающие риски работников на высоте от 1,8 метра. Все системы соответствуют государственным стандартам.