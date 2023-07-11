12 июля
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Статистика несчастных случаев при работе на высоте требует серьезных мер

Неутешительная статистика последних лет показывает, что в России одна четверть смертельных и тяжелых несчастных случаев приходится на высотников. При падении, ударах люди получают сложные и часто несовместимые с жизнью травмы. Роструд наглядно демонстрирует статистику, согласно которой с годами число происшествий только увеличивается. Этот факт требует срочного принятия серьезных мер, включая разработку комплексных систем безопасности для тотальной защиты высотников от всех рисков. Уже сейчас российские производители предлагают вертикальные и горизонтальные анкерные линии из стали, другие элементы, снижающие риски работников на высоте от 1,8 метра. Все системы соответствуют государственным стандартам.

Горизонтальная гибкая анкерная линия GALEREYA FHL200.
Горизонтальная гибкая анкерная линия GALEREYA FHL200.
Фото предоставлено компанией «Высота СЗ».

Требования к обеспечению безопасности высотных работников

Для организации работ на высоте предусмотрены регламентированные требования по безопасности сотрудников. Перечислим их:

  • установка защитных ограждений высотой от одного метра;
  • применение подъемников, подвесных конструкций;
  • вывешивание предупреждающих плакатов;
  • использование средств индивидуальной защиты.

На внедрении последних следует остановиться подробнее. Тревожная статистика показывает, что существующих мер уже недостаточно. Возникает потребность в оснащении каждого высотника специальными страховочными приспособлениями.

Почему нужно использовать страховочные стропы?

Страховочное оборудование должно быть включено в перечень обязательного оснащения работников на высоте. Необходимость его эксплуатации регламентируется правилами по охране труда, утвержденными Минтруда в 2020 году. Надежные страховочные стропы — неотъемлемая часть оборудования. Они комплектуются регуляторами, амортизаторами, изготавливаются из прочного арамидного шнура. Для производства карабинов используется нержавеющая сталь.

Стропы — соединительно-амортизирующие элементы, минимизирующие риски падения с высоты. Улучшить статистику и исключить случаи травматизма и летального исхода при высотных работах можно только при использовании специального оснащения. Юридические лица не должны нарушать действующее законодательство и обязаны обеспечивать сотрудников соответствующим оборудованием со всеми страховочными аксессуарами. Российские производители подобных систем наращивают мощности для обеспечения их стабильного изготовления и поставок желающим.

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  • ИП Куппа Н. А.

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