Амбициозные, прогрессивные, новые кроссоверы JETOUR уже в наличии в Автоцентре АНТ

Новый автомобильный бренд JETOUR начинает свое путешествие по России. Уже сегодня вы можете познакомиться со стильными инновационными автомобилями у официального дилера — Автоцентра АНТ.

Идеальное путешествие

Само название бренда уже говорит о том, что это автомобиль для активного образа жизни — Jet Tour. Название бренда состоит из комбинации английских слов JET («реактивный самолет») и TOUR («путешествие»). Оно подразумевает, что путешествие на автомобиле может быть таким же приятным и исключительно комфортным, как полет на частном самолете.

Путешествия в широком смысле являются важной составляющей современного образа жизни: будь то поездки по городу, по стране или за ее пределами. Поэтому JETOUR (Джетур) разработал стратегию Travel+ (Путешествие), согласно которой создает автомобили SUV-сегмента (спортивно-утилитарный автомобиль), предлагая современным людям и семьям разумные решения для активных путешествий.

Городской кроссовер Jetour Dashing

Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ.

Этот автомобиль относиться к модному направлению с условным обозначением Cool Travel (Крутое путешествие). Jetour Dashing (Джетур Дэшинг) отличает продвинутый инновационный дизайн, объединяющий спортивную эстетику и высокие технологии. Это отражается, как на внешнем виде, так и на интерьере кроссовера.

Футуристичного вида салон по праву называется интеллектуальным за счет интеграции цифровых сервисов. В центре приборной панели расположен большой сенсорный дисплей. Автомобиль оснащен продвинутой системой очистки воздуха и вентилируемыми сидениями.

Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Городской кроссовер Jetour Dashing. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ.

Здесь также есть вместительный багажник, в который поместится практически любое туристическое снаряжение, чистый и качественный звук, а также все электронные системы, без которых нельзя представить себе современный автомобиль.

Кроссовер Jetour X90 Plus

Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ.

Предназначен для семейных путешествий. Просторный салон, большая панорамная крыша и повышенная шумоизоляция сделают поездку максимально комфортной. Машина оснащена объемным багажником 486 литров под шторкой и 1052 литра со сложенным вторым рядом сидений.

В России Jetour X90 Plus (Джетур Икс 90 Плюс) предложен с турбомоторами 1.6 и 2.0 л и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Салон автомобиля кожаный, есть трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора и прочие современные вспомогательные системы.

Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Кроссовер Jetour X90 Plus. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ.

Комплектация Comfort включает четыре подушки безопасности, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла. Передние кресла вентилируются, водительское оснащено электроприводом.

Версия Luxury (Люкс) дополнительно оснащена занавесками безопасности. Водительское кресло запоминает настройки и имеет электропривод поясничного упора. Подсветка салона расширена, а превосходный звук обеспечивает продвинутая аудиосистема Sony.

Все модели Jetour отличает безупречный дизайн и современный уровень оснащения электронными системами.

Модели Jetour отличает безупречный дизайн и современный уровень оснащения электронными системами. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ. Модели Jetour отличает безупречный дизайн и современный уровень оснащения электронными системами. Фото предоставлено официальным дилером бренда JETOUR — Автоцентром АНТ.

Записаться на тест-драйв или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру Автоцентру АНТ по т. 8 (3852) 29-00-20.

г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТРЦ Европа)

www.jetour-ant22.ru

JETOUR Dashing от 2 339 900 до 3 039 900 рублей.

JETOUR X90 Plus от 3 249 900 — 3 689 900 рублей.

Дополнительные выгоды и подарки первым покупателям гарантированы!

JETOUR — автомобиль, рождённый для путешествий!