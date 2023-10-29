31 октября
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Стало известно, в каких случаях банк обязательно заблокирует карту

Россиянам сообщили о переводах, за которые банк гарантированно заблокирует карту.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Это — частая обналичка крупных сумм, пишет «Прайм».

Дело в том, ,что отслеживанием подозрительных переводов в банковских системах все чаще стал заниматься искусственный интеллект (ИИ). Именно он который анализирует транзакции по нескольким тысячам параметров.

Для возникновения подозрений у ИИ может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены, указывает Газета.Ru.

Также ИИ может остановить транзакцию, если посчитает ее признаки нетипичными для данного клиента.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

Понятие

Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.

Населению и бизнесу

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.

Следствие

Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.

При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.

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