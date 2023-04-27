Срочный переезд: 5 советов, которые помогут сэкономить время, нервы и деньги

Как организовать переезд быстро, грамотно и с минимальными затратами? Расскажем несколько полезных советов, которые помогут сэкономить время, деньги и нервы.

Чаще всего люди планируют переезд заранее, например, за несколько недель или даже месяцев до него. Но иногда необходимость осуществить перевозку личных вещей возникает в срочном порядке. Это бывает при резкой смене работы/учебы, длительной командировке, необходимости перебраться поближе к родственникам и в некоторых других случаях. Как произвести переезд быстро и без лишних хлопот, рассмотрим ниже.

Грамотная упаковка

Чаще всего при переезде люди начинают поиск огромного числа коробок, хотя нужны они далеко не всегда. Сумки, пакеты, чемоданы, старые коробки из-под техники, веревки — использовать можно практически все, что угодно. Для бьющегося нужна пупырчатая пленка, для дополнительной защиты можно использовать покрывала. Книги удобно перевозить стопками, связав их веревками. Некоторые вещи достаточно обмотать обычной пленкой и зафиксировать ее скотчем. Сэкономить место при упаковке одежды помогут вакуумные пакеты. Также важно помнить о принципе «матрешки»: более мелкие предметы укладываются в более объемные, например, большая кастрюля в еще большую и т.д.

Ревизия вещей

Чтобы перевозка упаковка и транспортировка вещей заняла меньше времени, важно грамотно избавиться от «лишнего». То, что сломано или иным образом пришло в негодный вид, лучше выкинуть. Часть того, чем вы не пользуетесь, можно подарить друзьям или отдать нуждающимся. Ценные вещи, которые не очень нужны, можно продать. Ревизия поможет существенно сократить объем перевозимого багажа. Кроме того, ненужные вещи послужат тому, кому они необходимы.

Частичный разбор мебели

Если требуется срочная организация дачного переезда (как и квартирного, или любого другого), то сэкономить время можно, разобрав мебель не полностью, а так, чтобы она «прошла» в дверные проемы и смогла поместиться в автомобиль, который будет осуществлять транспортировку.

Не справляетесь? — обратитесь к профессионалам

Если дело с упаковкой вещей затягивается, а в семье назревает серьезный конфликт, вполне можно обратиться к тем, кто сделает все за вас. Профессиональные грузчики и упаковщики обладают не только необходимым опытом, но и огромным арсеналом упаковочных материалов. Кроме того, они точно знают, как транспортировать, например, супердорогой телевизор или огромный холодильник.

Сравнение цен на услуги

Чтобы сэкономить деньги, даже если ваш переезд осуществляется в срочном порядке, важно заранее изучить цены на перевозку мебели и других вещей. Возможно, часть имущества вы сможете перевезти самостоятельно. Также сэкономить можно, попросив друзей поработать грузчиками и т.д.

Комфортный переезд с одного места на другое — вполне решаемая задача. Главное — подойти к делу ответственно и серьезно.

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