Создатели «Слово пацана» запустили социальный проект для родителей и подростков.

Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков.

На сайте можно не только больше узнать о том, как помочь своему ребенку, но и при необходимости получить помощь профессионалов, обратившись по телефонам горячих линий и служб помощи или заполнив специальную форму. В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться:

Экспертами раздела выступили директор Московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра «Квартет».

Отдельный раздел сайта — «Юридическая ответственность» — посвящен разбору действий героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ. На сайте есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.