Советы по выбору стоматологической мебели

Качественная медицинская мебель делает работу врача-стоматолога более комфортной и эффективной. Какие элементы мебели нужны для стоматологий, на что обратить внимание при выборе и как грамотно обустроить кабинет?

Необходимый набор мебели

В кабинете врача-дантиста должны присутствовать:

стоматологическая установка с креслом;

табурет для врача;

столик для стоматолога;

медицинский шкаф для хранения инструментов и расходников.

Это необходимый минимум для работы стоматолога. При необходимости к списку можно добавить другие предметы: рабочий стол и стул, картотечный шкаф, набор мебели для обработки и хранения всех материалов, нужных для работы.

Также не забудьте про мебель для зоны администрации. Вам понадобятся стойка администратора, шкафы для хранения документации, а также удобная мебель для пациентов, ожидающих приёма: стулья, кресла или даже диванчики.

Требования к стоматологической мебели

Мебель в стоматологический кабинет должна отвечать таким параметрам:

Безопасность. Нормативные требования к медицинской мебели указывают, что при её использовании не должны выделяться опасные вещества. Также важно, чтобы она была не травмоопасной, не имела острых углов, о которые можно пораниться, и отличалась высокой надёжностью.

Износостойкость. Материалы, из которых произведена мебель для стоматолога, должны быть устойчивы к частому мытью и дезинфекции. После проведения обработки они не должны деформироваться, терять цвет и фактуру. Этим требованиям отвечают нержавеющая сталь и стекло, искусственная кожа, металлические сплавы с полимерным порошковым покрытием, а также ДСП с пластиковым или ламинированным покрытием.

Эргономичность. Мебель должна обеспечивать комфорт во время сеанса. Хорошее кресло для пациента предполагает несколько вариантов регулировки положения, благодаря чему врач может работать в удобной позе, а мобильная тумба спроектирована так, что техника, инструменты и расходные материалы, необходимые для работы, находятся под рукой.

Компактность. Этот пункт важен для маленьких стоматологических кабинетов. Если свободного места недостаточно, рекомендуем приобретать стоматологическое кресло, шкафы и столики небольших размеров. Такая мебель позволит спокойно передвигаться по помещению во время работы.

Грамотная организация пространства

Комплексные мебельные решения помогают оптимизировать пространство, а также делают работу стоматолога более комфортной.

Например, набор стоматологических тумб и шкафчиков, объединённых с мойкой, даёт возможность промыть инструменты сразу же после сеанса, а после отправить их на стерилизацию. Чистые инструменты можно разместить в шкафчике с УФ-лампой — они будут сохранять стерильность в течение следующих 7 дней.

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